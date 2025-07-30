Азербайджанские борцы завоевали на ЧМ в Афинах три медали

В Афинах продолжается чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет.

Как сообщает Day.Az, завершились соревнования по греко-римской борьбе, в рамках которых три азербайджанских спортсмена боролись за медали.

В весе до 45 кг Абдурахман Гусейнли в схватке за "бронзу" уверенно победил Тимура Магеррамова (Украина) со счётом 9:0 и завоевал медаль.

В категории до 51 кг Хикмет Хагвердиев уступил в финале узбекскому спортсмену Отабеку Турсунову со счётом 1:4 и стал серебряным призёром.

В весе до 60 кг Али Назаров стал чемпионом мира, победив в финале представителя Кыргызстана Амангелди Исакбаева со счётом 6:1.

Отметим, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила чемпионат мира с полным комплектом наград.