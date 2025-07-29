https://news.day.az/world/1770931.html У Гавайев сформировался ураган Ураган третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, получивший название "Иона", сформировался в Тихом океане у Гавайского архипелага. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США. По его данным, скорость порывов ветра в пределах урагана составляет 57 м/с.
У Гавайев сформировался ураган
Ураган третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, получивший название "Иона", сформировался в Тихом океане у Гавайского архипелага.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
По его данным, скорость порывов ветра в пределах урагана составляет 57 м/с. Он движется на запад со скоростью 20 км/ч.
"Иона" находится на расстоянии 1 230 км к юго-востоку от города Гонолулу.
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