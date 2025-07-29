У Гавайев сформировался ураган

Ураган третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, получивший название "Иона", сформировался в Тихом океане у Гавайского архипелага.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах урагана составляет 57 м/с. Он движется на запад со скоростью 20 км/ч.

"Иона" находится на расстоянии 1 230 км к юго-востоку от города Гонолулу.