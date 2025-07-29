https://news.day.az/hitech/1770866.html Турция представила «Tayfun Blok 4» Турецкая корпорация "Roketsan" представила баллистическую ракету нового поколения "Tayfun Blok 4". Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном интернет-сайте Фонда развития Вооруженных сил Турции.
Турция представила «Tayfun Blok 4»
Турецкая корпорация "Roketsan" представила баллистическую ракету нового поколения "Tayfun Blok 4".
Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном интернет-сайте Фонда развития Вооруженных сил Турции.
Сообщается, что производство "Tayfun Blok 4", основанное на последних технологических инновациях, послужит укреплению обороноспособности страны.
Презентация ракеты состоялась на выставке оборонной промышленности "IDEF-2025" в Стамбуле, а сегодня было сообщено об успешном завершении производства данной ракеты.
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