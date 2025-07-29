Турция представила «Tayfun Blok 4»

Турецкая корпорация "Roketsan" представила баллистическую ракету нового поколения "Tayfun Blok 4".

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном интернет-сайте Фонда развития Вооруженных сил Турции.

Сообщается, что производство "Tayfun Blok 4", основанное на последних технологических инновациях, послужит укреплению обороноспособности страны.

Презентация ракеты состоялась на выставке оборонной промышленности "IDEF-2025" в Стамбуле, а сегодня было сообщено об успешном завершении производства данной ракеты.