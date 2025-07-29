Завершена дипломатическая деятельность представителя ЮНИСЕФ в Азербайджане

29 июля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Саджу Фаруг Абдуллу по случаю окончания ее дипломатической деятельности в стране.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече были рассмотрены текущие вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ООН, в том числе ЮНИСЕФ, обсуждены совместные инициативы и проекты, реализуемые в Азербайджане и других странах.

Министр выразил Садже Фаруг Абдулле благодарность за усилия, направленные на развитие сотрудничества с ЮНИСЕФ в период ее деятельности в Азербайджане, и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Было отмечено активное участие Азербайджана в деятельности ООН, в том числе ЮНИСЕФ. В частности, была подчеркнута важность продолжения образцового совместного сотрудничества, продемонстрированного во время 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), в дальнейшем, в том числе во время 13-го Всемирного градостроительного форума, который страна примет в следующем году.

Помимо совместных проектов, реализуемых в стране по вопросам здоровья и образования детей, была отмечена важность сотрудничества с ЮНИСЕФ в координации проектов, в которых Азербайджан выступает в качестве донора, особенно инициативы по строительству средней школы в Палестине.

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал о масштабной восстановительной и строительной деятельности, проводимой в постконфликтный период на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, об усилиях по восстановлению на основе концепций "Умный город", "Умное село", подробно рассказал о проделанной работе по обеспечению достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли.

Саджа Фаруг Абдулла с удовлетворением отметила рост показателей здоровья, благополучия детей в стране за прошедший период, подчеркнув роль полезного сотрудничества в этом направлении с соответствующими государственными структурами. Она выразила благодарность за поддержку и сотрудничество в период ее работы в качестве представителя ЮНИСЕФ в Азербайджане, а также пожелания по дальнейшему развитию сотрудничества Азербайджан-ЮНИСЕФ.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении ведомства.