В Азербайджане утверждены изменения, связанные с инвестиционной деятельностью на искусственных земельных участках.

Как сообщает во вторник Day.Az, Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Гражданский, Уголовный и Кодекс об административных проступках, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации", "О государственной пошлине", "О рекламе", "О лицензиях и разрешениях", "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О создании искусственных земельных участков в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера)".

Согласно внесённым изменениям, Кабинету министров поручено в течение шести месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов, касающихся организации и проведения игр казино, с учетом передового международного опыта.

Глава государства подписал указ об исполнении соответствующего закона.