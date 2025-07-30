https://news.day.az/sport/1771158.html Лига Чемпионов: «Карабах» вышел в следующий раунд - ВИДЕО Сегодня состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским "Карабахом" и ирландским "Шелбурном". Как передает Day.Az, "Карабах" одолел соперника со счетом 1:0 и прошел в 3-й раунд ЛЧ. 20:00 "КАРАБАХ" (Азербайджан) - "ШЕЛБУРН" (Ирландия) - 1:0 (1:0) Гол: Мартин, 44-авт. (1:0)
Лига Чемпионов: «Карабах» вышел в следующий раунд - ВИДЕО
Сегодня состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским "Карабахом" и ирландским "Шелбурном".
Как передает Day.Az, "Карабах" одолел соперника со счетом 1:0 и прошел в 3-й раунд ЛЧ.
20:00 "КАРАБАХ" (Азербайджан) - "ШЕЛБУРН" (Ирландия) - 1:0 (1:0)
Гол: Мартин, 44-авт. (1:0)
Баку, стадион "Тофик Бахрамов". Главный судья - Андреа Коломбо (Италия). Первый матч - 3:0.
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