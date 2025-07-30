Представлен кнопочный телефон HDM в стиле Nokia 3210 со встроенным DeepSeek

Компания HMD Global анонсировала новую версию культового телефона - обновленную модель культового Nokia 3210 в стиле футбольного клуба "Барселона". Кнопочный телефон может похвастаться поддержкой искусственного интеллекта и 4G, сообщает 3DNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка получила официальное название HMD Barca 3210. Ее корпус выполнен в фирменной сине-гранатовой расцветке каталонского клуба, а заднюю панель украшает резной логотип "Барселоны". Помимо визуального оформления, брендирование коснулось и программной части - устройство поставляется с тематическими обоями, иконками и адаптированной версией классической игры Snake. В систему также встроены скрытые бонусы, которые активируются с помощью специальных кодов.

С технической точки зрения аппарат сохраняет характеристики модели HMD 3210, представленной ранее. Телефон оснащен 2-мегапиксельной камерой с эффектом ретро-фотосъемки, поддерживает голосовые звонки по 4G и предлагает базовый мультимедийный функционал.

Для китайского рынка предусмотрена интеграция с платежной платформой Alipay с возможностью ограничения расходов, а также доступ к потоковым сервисам. Ключевым дополнением стал предустановленный ИИ-ассистент на базе DeepSeek, предлагающий 100-дневный пробный период. Цифровой помощник способен выполнять базовые задачи: от установки будильников до помощи в организации тренировок.

В Китае HMD Barca 3210 предлагается по цене 429 юаней.