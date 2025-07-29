Счетная палата Азербайджана о наиболее распространенных нарушениях

С учетом результатов контрольных мероприятий, проведенных в первом полугодии текущего года, Счетная палата Азербайджана обнародовала наиболее распространенные нарушения в обобщенном виде.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Счетную палату Азербайджана.

Так, наиболее частые нарушения следующие:

1. Изменение утвержденного назначения государственных средств в процессе исполнения в результате неправильного прогнозирования суммы и направления средств, необходимых для обеспечения деятельности;

2. Изменение функционального назначения государственных средств и формирование дополнительного спроса с расходованием средств по направлениям, не относящимся к функциональной деятельности учреждения, установленным правовыми актами, или с передачей части его функциональной деятельности другому учреждению;

3. Нарушение установленных нормативными актами ограничений по количеству транспортных средств и нормам расхода топлива, а также превышение лимитов по питанию, числу участников при проведении международных мероприятий, что привело к избыточным расходам.

4. Несоблюдение требований закона Азербайджанской Республики "О государственных закупках", выразившееся в нарушениях при подготовке и утверждении первоначального плана закупок, его неразмещении на Едином интернет-портале государственных закупок либо отклонении от плана в процессе исполнения.

5. Недостатки в работе тендерных комиссий, приведшие к несоблюдению требований по отчетности и прозрачности в закупках, а также к ограничению деятельности, направленной на обеспечение конкурентной среды.

6. Невыполнение части договоров купли-продажи или низкий уровень исполнения договоров в результате неправильного формирования спроса;

7. Неправильное применение некоторых норм, установленных нормативными правовыми актами, в связи с применением ресурсного метода ценообразования по управлению государственными инвестициями.