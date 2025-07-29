В ФРГ разбился вертолет

Военный вертолет потерпел крушение поблизости от города Гримма в Германии, поисковые службы обнаружили обломки воздушного судна в реке и разыскивают пилота.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

Издание пишет, что военный вертолет разбился на востоке Германии, сейчас ведутся поиски пилота.

Катастрофа произошла вблизи города Гримма в федеральной земле Саксония. По словам очевидцев, части вертолета были найдены в реке Мульде.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасательных служб, для поисков пилота была запрошена помощь водолазов. Представитель Бундесвера подчеркнул, что пока не может дать официальных комментариев по данному инциденту.

Причины катастрофы пока неизвестны. Спасательные операции продолжаются, новых заявлений от военных и полиции пока не поступало.