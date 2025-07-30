https://news.day.az/world/1770963.html

Трех китов выбросило на берег в Японии после цунами - ВИДЕО

Трех китов выбросило на берег в Японии после цунами, вызванного мощным землетрясением на Качатке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообщали, что в России, США и Японии объявили угрозу цунами после сильного землетрясения на Камчатке.