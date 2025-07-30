Трех китов выбросило на берег в Японии после цунами

Трех китов выбросило на берег в Японии после цунами, вызванного мощным землетрясением на Качатке. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее мы сообщали, что в России, США и Японии объявили угрозу цунами после сильного землетрясения на Камчатке.