Отбор на чемпионат Европы возобновляется. Кто приедет в Баку?

На этой неделе возобновляется отборочный турнир чемпионата Европы среди женских команд по волейболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, квалификация примечательна тем, что одним из соорганизаторов чемпионата континента является Азербайджан. В Баку в следующем году пройдут одной группы на Национальной арене гимнастики.

Заключительные встречи квалификации пройдут 2-10 августа. После первого круга по две победы на счету Германии, Венгрии, Испании, Словении, Греции и Хорватии, которые возглавляют свои группы.

В соответствии с регламентом, на ЧЕ выйдут не только победители групп, но и пять команд из семи, занявших в своих трио вторые места. На данный момент известны 12 сборных из двадцати четырех, которые выступят в финальном этапе. Это хозяева в лице Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии, а также Сербия, Нидерланды, Италия, Польша, Франция, Болгария, Украина и Словакия.

Что касается чемпионата Европы, то он пройдет в четырех странах. Помимо нашей столицы ЧЕ примут Турция, Чехия и Швеция. Матчи плей-офф включая полуфинал и финал состоятся в Анкаре.