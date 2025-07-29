Трамп и Стармер не могут договориться

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером показала, что между ними есть большие разногласия.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Хотя Стармер и Трамп стремились подчеркнуть свои позитивные рабочие отношения, их разногласия порой неловко проявлялись во время поездки Трампа в Шотландию", - говорится в публикации.

По данным агентства, в ходе встречи двух глав государств, которая проходила на президентском гольф-курорте в шотландской деревне Тернберри, американский лидер раскритиковал политику правительства Великобритании в сфере миграции, преступности, налогообложения и энергетики.

Трамп выразил мнение, что Стармеру необходимо снизить налоги, сократить миграцию и остановить преступность в Великобритании, если он "хочет победить популиста Найджела Фараджа на следующих всеобщих выборах".

Кроме этого, глава американской администрации также раскритиковал идею правительства Великобритании о внедрении ветряных турбин. Уточняется, что Трамп назвал их "очень дорогой и отвратительной энергией".