Определился соперник «Карабаха» в III раунде Лиги чемпионов

Определился соперник "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает Day.Az, чемпион Азербайджана встретится с клубом "Шкендия" (Северная Македония).

Северные македонцы отстранили клуб FCSB на II квалификационном этапе.

"Шкендия" преподнесла сюрприз, обыграв в обоих матчах сильного соперника (1:0, 2:1).

"Карабах" проведет первую встречу со "Шкендией" в гостях 5-6 августа, а ответный матч состоится 12 августа в Баку.

Отметим, что "Карабах", вступивший в борьбу со II квалификационного раунда, оказался сильнее "Шелбурна" в обоих матчах (3:0, 1:0).