https://news.day.az/sport/1771162.html Определился соперник «Карабаха» в III раунде Лиги чемпионов Определился соперник "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов. Как сообщает Day.Az, чемпион Азербайджана встретится с клубом "Шкендия" (Северная Македония). Северные македонцы отстранили клуб FCSB на II квалификационном этапе. "Шкендия" преподнесла сюрприз, обыграв в обоих матчах сильного соперника (1:0, 2:1).
Определился соперник «Карабаха» в III раунде Лиги чемпионов
Определился соперник "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Как сообщает Day.Az, чемпион Азербайджана встретится с клубом "Шкендия" (Северная Македония).
Северные македонцы отстранили клуб FCSB на II квалификационном этапе.
"Шкендия" преподнесла сюрприз, обыграв в обоих матчах сильного соперника (1:0, 2:1).
"Карабах" проведет первую встречу со "Шкендией" в гостях 5-6 августа, а ответный матч состоится 12 августа в Баку.
Отметим, что "Карабах", вступивший в борьбу со II квалификационного раунда, оказался сильнее "Шелбурна" в обоих матчах (3:0, 1:0).
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