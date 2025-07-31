https://news.day.az/society/1771206.html В городе Ходжалы произошел пожар - ФОТО На территории города Ходжалы вспыхнул пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, к месту пожара привлечены сотрудники пожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В настоящее время пожарные продолжают работы по тушению огня. Новость обновляется
В городе Ходжалы произошел пожар - ФОТО
На территории города Ходжалы вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, к месту пожара привлечены сотрудники пожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В настоящее время пожарные продолжают работы по тушению огня.
Новость обновляется
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