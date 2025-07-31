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В городе Ходжалы произошел пожар - ФОТО

На территории города Ходжалы вспыхнул пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, к месту пожара привлечены сотрудники пожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В настоящее время пожарные продолжают работы по тушению огня. Новость обновляется