В городе Ходжалы произошел пожар

На территории города Ходжалы вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, к месту пожара привлечены сотрудники пожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В настоящее время пожарные продолжают работы по тушению огня.

 

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