Американский робот Figure 2 покоряет соцсети

После впечатляющего старта продаж недорогих китайских человекоподобных роботов, соцсети в США начали заполнять ролики второго поколения американских роботов андроидов Figure 2, в которых видно как робот справляется с домашними задачами.

Как передает Day.Az, китайский конкурент Unitree R1 дешевле в 15-20 раз и легче на 45 килограмм, из-за чего создатели Figure 2, который должен поступить в свободную продажу через месяц, забеспокоились и активно начали работать над пиаром.

В целом Figure AI, в который инвестировали OpenAI, Microsoft, Nvidia и владелец Amazon Джефф Безос, - рассматривали как основного конкурента китайского робота Walker S1 который более чем в два раза дешевле и уже активно работает на массовых производствах, однако недавно китайская роботехническая компания Ubtech презентовала модель Walker S2, которая также дешевле Figure 2 и при этом, по мнению ряда экспертов значительно функциональнее.

Судя по настрою Figure AI которые планируют выпуск сотни тысяч роботов в ближайшие четыре года, битва китайских и американских робототехников за потребительский рынок начнется в этом году. А главный бой состоится в 2026-2027 годах, когда на рынок выйдет Optimus от Tesla и Figure 3.

На видео загрузка роботом Figure2 барабана стиральной машины. В целом Figure2 сам собирает вещи в корзину, сам их загружает в стиралку, запускает стирку и сушку и забирает постиранное, раскладывая его по места, заверяет снявший видео основатель Figure AI Бретт Эдкок.