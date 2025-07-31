https://news.day.az/world/1771312.html Стало известно, какая страна построит третью АЭС в Казахстане Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) станет подрядчиком строительства третьей атомной электростанции в Казахстане. Как сообщает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, об этом сообщил первый вице-премьер Роман Скляр. По его словам, компания рассматривается как основной партнер и по проекту второй АЭС.
Стало известно, какая страна построит третью АЭС в Казахстане
Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) станет подрядчиком строительства третьей атомной электростанции в Казахстане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, об этом сообщил первый вице-премьер Роман Скляр.
По его словам, компания рассматривается как основной партнер и по проекту второй АЭС.
"Сейчас специалисты Агентства по атомной энергии и компании "Электрические атомные станции" проводят комплексную работу по выбору мест для размещения будущих энергоблоков", - сказал он.
Напомним, первую станцию планирует построить "Росатом" в селе Улькен в Жамбылском районе Алматинской области.
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