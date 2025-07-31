Стало известно, какая страна построит третью АЭС в Казахстане

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) станет подрядчиком строительства третьей атомной электростанции в Казахстане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, об этом сообщил первый вице-премьер Роман Скляр.

По его словам, компания рассматривается как основной партнер и по проекту второй АЭС.

"Сейчас специалисты Агентства по атомной энергии и компании "Электрические атомные станции" проводят комплексную работу по выбору мест для размещения будущих энергоблоков", - сказал он.

Напомним, первую станцию планирует построить "Росатом" в селе Улькен в Жамбылском районе Алматинской области.