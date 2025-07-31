https://news.day.az/officialchronicle/1771244.html Будет определен новый состав Государственной комиссии Азербайджана по языку - Указ Будет определен новый состав Государственной комиссии Азербайджанской Республики по языку. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Будет определен новый состав Государственной комиссии Азербайджана по языку - Указ
Будет определен новый состав Государственной комиссии Азербайджанской Республики по языку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно указу, Кабинету министров в трехмесячный срок поручено подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о новом составе Государственной комиссии Азербайджанской Республики по языку.
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