Будет определен новый состав Государственной комиссии Азербайджана по языку

Будет определен новый состав Государственной комиссии Азербайджанской Республики по языку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, Кабинету министров в трехмесячный срок поручено подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о новом составе Государственной комиссии Азербайджанской Республики по языку.