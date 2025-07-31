Тяжелые ДТП с участием мопедов и мотоциклов

В ходе наблюдений на дорогах зафиксированы случаи грубого нарушения правил дорожного движения со стороны некоторых водителей мопедов и мотоциклов, создающих серьезную угрозу жизни и здоровью других участников движения.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, только за первые 6 месяцев текущего года в результате собственных грубых нарушений правил дорожного движения погибли 12 водителей мопедов и мотоциклов, еще 23 человека получили тяжелые травмы.

Отмечается, что из-за нарушений, совершенных этими водителями, серьезные травмы получили или скончались более 30 ни в чем не повинных участников дорожного движения.

Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз призывает водителей мопедов и мотоциклов строго соблюдать установленные законом правила, быть ответственными на дороге и не подвергать опасности не только свою, но и чужую жизнь.