МЧС вновь обратилось к населению в связи с жаркой погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с жаркой и сухой погодой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС.

В обращении отмечено, что при таких погодных условиях небольшая неосторожность может привести к возникновению пожаров, особенно на открытой местности и в лесных массивах, а повышенная потребность в использовании бытовой техники (кондиционеров и т.д.) в жару увеличивает риск перегрузки электропроводки и, в конечном итоге, короткого замыкания", - говорится в заявлении.

В связи с этим МЧС призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, избегать неосторожных действий с огнем и принимать меры для предотвращения возгораний.