Путешествуйте с AZAL выгодно: скидки до 25% на международные направления

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL объявил о запуске новой акции "Получите скидку раньше осени!", передает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

В рамках кампании пассажиры могут получить скидку до 25% на международные рейсы при бронировании билетов онлайн с использованием промокода FLY25.

Билеты по специальным тарифам доступны на официальном сайте AZAL и в мобильном приложении авиакомпании до 3 августа 2025 года включительно.

Предложение действует на перелеты, выполняемые в период с 23 сентября по 25 декабря 2025 года. В этот промежуток пассажиры смогут отправиться более чем по 40 международным направлениям AZAL в Европу, Азию и на Ближний Восток - по выгодным условиям.

Скидка распространяется на билеты эконом- и бизнес-класса на регулярные международные рейсы AZAL. Предложение не включает налоги и сборы и не применяется к код-шеринговым, чартерным и внутренним рейсам. Количество мест по акционным тарифам ограничено.

Планируйте свое путешествие заранее и встречайте осень с новыми впечатлениями - вместе с AZAL!