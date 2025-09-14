Сборная Азербайджана по пляжному футболу завоевала бронзу чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по пляжному футболу стала бронзовым призером чемпионата Европы-2025.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче за третье место в Лиге B национальная команда одержала уверенную победу над сборной Казахстана со счетом 7:1.

Авторами голов стали Эльчин Гасымов, Камран Гурбатов, Байрам Байрамлы, Сахиб Мамедов, Орхан Мамедов, Рамиль Алиев и Джамал Бахшалиев.