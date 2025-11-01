Раскрыт сюжет GTA VI

История GTA VI начнется с катастрофы - сильного погодного явления.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Notebookcheck со ссылкой на сообщество Reddit.

Журналисты медиа обратили внимание, что на Reddit есть сообщество, посвященное инсайдам и фанатским теориям о GTA VI. Недавно его участники на основе слухов раскрыли предположение, что сюжет будущей игры начнется с катастрофы - определенного погодного явления, которое запустит повествование.

Так, пользователь Reddit под ником Comprehensive_Cap611 обратил внимание, что во втором трейлере GTA VI есть сцена, где один из героев игры по имени Джейсон чинит свой дом. "Думаю, это может быть после шторма. Эта сцена также относится к началу игры и вполне может стать нашим знакомством с Джейсоном как с персонажем", - заметил энтузиаст. Также он заметил, что в Майами, на основе которого создан вымышленный штат Леонида из GTA, ураганы и штормы происходят довольно часто.

Журналисты Notebookcheck напомнили, что разработчики Rockstar знакомили игроков с героями своих игр в разных ситуациях. Так, в GTA IV протагонист - эмигрант Нико Беллик - прибывает в США на корабле поздней ночью, а действие GTA V, где было трое главных героев, начинается с вооруженного ограбления зимой.

Релиз GTA VI запланирован на 26 мая 2026 года.