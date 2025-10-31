ЦБ Азербайджана и Всемирный банк обсудили перспективы цифровых платежей

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили макроэкономическую ситуацию, развитие цифровых платежей.

Согласно информации, председатель Центрального банка Талех Кязымов встретился с делегацией во главе с региональным директором ВБ по вопросам благосостояния в Европе и Центральной Азии Асадом Аламом, находящимся с визитом в Азербайджане.

В ходе встречи были обсуждены макроэкономическая ситуация в стране, реформы, проводимые в финансовом секторе, развитие цифровых платежей. Обсуждалась работа, проводимая и планируемая в рамках проекта "Модернизация финансового сектора 3", реализуемого ВБ в рамках сотрудничества с Центральным банком.

На встрече также состоялся подробный обмен мнениями о деятельности ВБ в Азербайджане.