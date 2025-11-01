В IRU прогнозируют двукратный рост наземных перевозок в Евразии к 2050 году

Автомобильный транспорт должен быть готов к росту объёмов перевозок: по прогнозам, объём наземных грузоперевозок в Евразии более чем удвоится к 2050 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Международный союз автомобильного транспорта (IRU), об этом заявил Генеральный секретарь IRU Умберто де Претто на 7-м форуме Huawei Digital Supply Chain Forum, проходившем в Дунгуане (Китай).

"Несмотря на быстрый технологический прогресс во многих областях, базовые элементы цифровизации, такие, как таможенные процедуры, пограничный контроль, разрешения, визы и другие, по-прежнему отстают. В некоторых регионах мы наблюдаем впечатляющие успехи, в других - изменения происходят крайне медленно.

Внедряя такие "мягкие меры", как система TIR, и развивая государственно-частное партнёрство, мы можем разрушать барьеры в торговле и открывать новые возможности для повышения эффективности", - отметил Умберто де Претто.

Во всём мире отрасль сталкивается с множеством политик, целей и энергетических реалий. Одновременно автомобильный транспорт должен быть готов к росту объёмов перевозок: по прогнозам, объём наземных грузоперевозок в Евразии более чем удвоится к 2050 году. Это требует, чтобы логистические и транспортные сети оставались устойчивыми, функциональными и экономически эффективными.

Он заявил. что согласно исследованию IRU Green Compact, половина сокращения выбросов, необходимого для достижения углеродной нейтральности коммерческого автотранспорта к 2050 году, должна быть достигнута за счёт повышения эффективности - транспортных средств, водителей и логистических систем, а остальная часть - за счёт постепенного внедрения альтернативных видов топлива при одновременном создании соответствующей инфраструктуры и экономических условий, когда перевозчики обновляют свои автопарки.

"Важно, чтобы позитивные изменения в цифровизации и декарбонизации не ограничивались только крупными корпорациями. Мы должны обеспечить, чтобы малые и средние предприятия, являющиеся опорой глобальных цепочек поставок, были вовлечены и поддержаны в своём развитии.

Давайте вместе продолжим наш общий путь, работая рука об руку, чтобы создать ещё более эффективные и устойчивые цепочки поставок для будущих поколений", - заключил он.