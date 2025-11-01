Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке дипломатов на освобожденные территории

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей официальной странице в соцсети Х публикацией о 20-й поездке на освобожденные территории представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"20-я поездка представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, на освобожденные территории. На этот раз пунктами назначения вдоль Зангезурского коридора стали Джебраил и Зангилан".