Дорожная полиция обратилась к водителям

В выходные дни наблюдается интенсивное движение между столицей и регионами. Из-за увеличения числа водителей, отправляющихся в путь с целью отдыха или поездок, на автомагистралях и основных дорогах возрастает плотность транспортного потока, что, в свою очередь, повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

"С целью обеспечения безопасности дорожного движения по всей республике усилены контрольные и профилактические меры, а также активизирована работа патрульной службы.

Тем не менее наблюдения показывают, что в отдельных случаях вследствие нарушения правил дорожного движения, спешки и невнимательности со стороны водителей происходят тяжёлые аварии. Чтобы предотвратить подобные ситуации, Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к водителям:

Перед поездкой проверьте техническое состояние автомобиля, не выезжайте на дорогу на неисправном транспортном средстве, строго соблюдайте скоростной режим и правила обгона и маневрирования. Учитывайте погодные условия и состояние дороги, делайте перерывы при движении на дальние расстояния, не садитесь за руль уставшими или в сонном состоянии.

Помните: дисциплина и ответственность на дороге - это основная гарантия безопасности каждого водителя", - говорится в обращении.