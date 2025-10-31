В Лондоне создан Азербайджано-Британский деловой совет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Великобритании.

Совет был создан в рамках мероприятия, посвященного теме "Суверенный кредитный рейтинг и экономические перспективы Азербайджана: раскрытие регионального потенциала Кавказа и Центральной Азии" в посольстве Азербайджана в Великобритании 30 октября.

Согласно информации, целью Совета является укрепление торгово-экономических связей между двумя странами, поддержка взаимодействия между деловыми кругами, развитие двусторонней торговли, обмена опытом и знаниями, защита интересов бизнес-сообществ и расширение культурных связей.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в своём выступлении отметил, что достигнутые успехи стали результатом дальновидных и мудрых политических, экономических и социальных реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что парафирование проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и процесс нормализации открывают новые возможности не только для двух стран, но и для всего региона Южного Кавказа и Центральной Азии.

По его словам, это создаёт условия для более эффективной работы региональных торговых и транспортных коридоров, расширения энергетических и логистических проектов, а также для роста экономического сотрудничества и притока инвестиций.