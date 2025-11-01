Маск обвинил администрацию Байдена

Американский предприниматель, миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск рассказал, что администрация экс-президента США Джо Байдена якобы запретила ему спасать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до проведения президентских выборов 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он высказался на подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.

Маск уточнил, что инструкции не предпринимать никаких попыток спасения до выборов поступили из Белого дома. Роган допустил, что администрация Байдена могла запретить миллиардеру провести операцию спасения, поскольку это стало бы плохим политическим шагом.