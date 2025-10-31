В Азербайджане задержали хакера

В результате оперативно-технических мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с киберпреступлениями МВД, было установлено, что на сайте, действующем под доменным именем DNV-RAT.INFO, неизвестное лицо занималось продажей вредоносных программ для несанкционированного вмешательства в компьютерные системы.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в ходе дальнейших мероприятий было выявлено, что сайт был создан и администрировался жителем города Сумгайыт Фаридом Джафарли. Он был задержан и доставлен в Главное управление.

Расследованием установлено, что Ф. Джафарли на указанном сайте занимался не только продажей компьютерного оборудования, но и реализовывал вредоносные программы, используемые при совершении киберпреступлений. Эти программы обладали функциями подделки телефонных звонков, совершения вызовов с любого номера на целевой номер, а также пересылки одноразовых паролей безопасности (OTP) на устройства третьих лиц.

Отмечается, что задержанный осуществлял продажу данных программ за криптовалюту. Он требовал от покупателей перевода различных сумм в криптовалюте USDT на принадлежащий ему виртуальный счёт.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за продажу, распространение или содействие в приобретении средств, предназначенных для несанкционированного доступа к компьютерным системам или их частям. Расследование продолжается.