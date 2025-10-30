Баку намерен добиться выдачи шайки так называемых блогеров

В отношении блогеров, которые, обосновавшись за рубежом, ведут информационную войну против Азербайджана и целенаправленно атакуют национальные ценности, предпринимаются соответствующие меры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az, азербайджанские правоохранительные органы намерены полностью пресечь эту антипатриотическую деятельность и уже начали активную работу по возвращению этих лиц в страну.

Сообщается, что разрабатываются процедуры, соответствующие европейской правовой системе, для обеспечения экстрадиции указанных лиц в Азербайджан.

В 2018, 2019 и 2020 годах азербайджанские правоохранительные органы уже объявляли этих лиц в международный розыск по обвинениям в совершении уголовных преступлений, однако положительного ответа от европейских стран тогда получено не было. Причиной этого назывались юридические пробелы в запросах, не полностью соответствующих требованиям их правовой системы.

В настоящее время завершаются юридические процедуры, полностью согласованные с европейскими правовыми нормами, для возвращения так называемых "блогеров". В числе так называемых блогеров, экстрадиция которых рассматривается, находятся Турал Садыхлы, Мухаммед Мирзали, Габиль Мамедов, Гурбан Мамедов и другие.