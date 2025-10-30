Баграту Галстаняну отказали в прекращении уголовного дела

Суд в Ереване отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении архиепископа Баграта Галстаняна и 17 участников движения "Священная борьба".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, судья обосновал решение тем, что на данном этапе доказательства по делу еще не изучены.

Напомним, представители движения "Священная борьба" проходят по делу о "подготовке теракта и попытке захвата власти". Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян, и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда СК Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. 21 августа Галстаняну продлили арест на 3 месяца.