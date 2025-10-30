С делегацией ВБ обсуждены вопросы содействия устойчивому экономическому росту в Азербайджане

В ходе встречи с делегацией Всемирного банка обсуждены вопросы совершенствования деловой среды в стране, содействия устойчивому экономическому росту и занятости.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, министр экономики Микаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по вопросам развития в Европе и Центральной Азии Асадом Аламом. На встрече было отмечено, что между Азербайджаном и Всемирным банком налажено успешное сотрудничество.

В ходе встречи была представлена ​​информация о динамичном развитии бизнес-среды в Азербайджане, развитии ненефтегазового сектора, "зеленой" и экспортно-ориентированной экономики, а также поддержке предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса. Были также отмечены вызовы и возможности в этих областях. Обсуждались вопросы развития национальной экономики, значение частного сектора, поощрение инвестиций, ориентированных на развитие, и поддержка инновационных инициатив.

Состоялся также обмен мнениями относительно направлений, которые планируется включить в проект "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы", в частности совершенствования деловой среды, содействия устойчивому экономическому росту и занятости. Были рассмотрены возможности применения результатов исследований, проводимых в международной практике по интенсивному развитию бизнеса, и исследовательских методологий, связанных со стимулированием частного сектора в Азербайджане.