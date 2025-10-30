Организаторы Олимпиады и Паралимпиады продали сотни тысяч билетов

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года продали более 850 тыс. билетов на различные соревнования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор оргкомитета Игр Андреа Варнье, комментарий которого приводит агентство AFP.

До начала Олимпиады осталось 100 дней.

"Мы продали более 850 тыс. билетов, и на многие соревнования их уже не купить, - сказал Варнье. - Эта цифра выше наших прогнозов на данном этапе. Мы вступаем в последнюю фазу продажи билетов и знаем, что зима, предшествующая Олимпийским играм, и особенно период последних 100 дней, имеет решающее значение для достижения наших целей".

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля, Паралимпиада - с 6 по 15 марта. Соревнования примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. На данный момент из россиян на Олимпийские игры смогли отобраться только ски-альпинист Никита, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты, ее могут получить бобслеисты и скелетонисты. На Паралимпийских играх российских спортсменов не будет из-за невозможности пройти квалификацию.