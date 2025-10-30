https://news.day.az/politics/1791957.html Армянские депутаты выступили против резолюции по возвращению армян в Карабах Армянские депутаты выступили против проекта резолюции на сессии "Евронест" в Ереване, касающегося т.н. "права карабахских армян на возвращение".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, документ с требованием к Азербайджану был инициирован оппозиционными членами армянской делегации в "Евронесте", сообщил в соцсетях представитель фракции "Армения" Артур Хачатрян, сообщают армянские СМИ.
Соавторами проекта были также двое депутатов-социалистов Европарламента.
Члены "Гражданского договора" (партия Пашиняна) выступили против и убедили европейских коллег сделать то же самое. В итоге документ был отклонен большинством голосов.
