Пашинян назвал проект TRIPP ключевым для будущего Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся проекта Зангезурского коридора (TRIPP) и подчеркнул важность его реализации для Армении.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в ходе обсуждения в рамках 8-го Парижского форума мира.

"Региональная коммуникация означает, что у нас будет возможность, я имею в виду и Армению, и Азербайджан, использовать территорию друг друга для внутренней, двусторонней и международной связи, и это означает, что через нашу территорию откроется новый путь для международного транзита.

Учитывая, что сейчас мир переживает кризис цепочки поставок, это действительно может изменить ситуацию как для международной торговли, так и для нашего региона", - отметил он.

По его словам, будут открыты каналы связи из Персидского залива, Оманского залива в Черное море, будет новая связь между Каспийским и Средиземным морями, для Армении будут созданы новые возможности.

Армянский премьер также подчеркнул, что предстоящие в стране выборы имеют большое значение, важное для мирного процесса.