Азербайджан и Казахстан готовятся подписать новые торговые соглашения

Сегодня в рамках Евразийского форума по франчайзингу в Баку ожидается подписание торговых соглашений между Азербайджаном и Казахстаном.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил председатель совета директоров Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов в кулуарах форума.

Он заявил, что Евразийский форум по франчайзингу является первым мероприятием Евразийского союза франчайзинга, созданного 28 мая 2025 года. В Союз входят компании и представители из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Дубая и России.

"В форуме принимают участие заместитель министра торговли Казахстана и исполнительный директор Gaztrade. Их участие направлено на заключение прямых торговых соглашений", - подчеркнул он.

По словам Джамида Мовсумова, до начала форума были организованы встречи между представителями Азербайджана и Казахстана, в ходе которых стороны достигли определенных договоренностей. В продолжение межправительственного соглашения между двумя странами казахстанские представители участвуют в форуме для поддержки азербайджанской продукции, облегчения ее доступа на казахстанский рынок и стимулирования взаимной торговли.

Он отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном составляет около 500 миллионов долларов США, и по планам этот показатель должен достичь 1 миллиарда долларов. Евразийский форум по франчайзингу призван способствовать реализации этой цели.

"Кроме того, в форуме принимает участие руководитель Департамента франчайзинга Дубая. На мероприятии свою продукцию представляют также узбекские компании, и ожидается значительный поток инвестиций из Узбекистана в Азербайджан. Российский рынок по-прежнему имеет особое значение для страны: на форуме представлена одна из крупнейших российских ресторанных сетей", - отметил Дж. Мовсумов.