https://news.day.az/politics/1791760.html В Баку проходит официальный прием по случаю 102-й годовщины образования Турецкой Республики - ФОТО Во дворце "Гюлистан" в Баку состоялся официальный прием по случаю 102-й годовщины образования Турецкой Республики.
В Баку проходит официальный прием по случаю 102-й годовщины образования Турецкой Республики - ФОТО
Во дворце "Гюлистан" в Баку проходит официальный прием по случаю 102-й годовщины образования Турецкой Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано посольством Турции в Азербайджане.
На приеме, который начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, присутствуют представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, военные атташе, общественные и политические деятели, депутаты парламента и представители СМИ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре