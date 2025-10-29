В Азербайджане произошло землетрясение

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Отмечается, что подземные толчки магнитудой 3 и на глубине 21 км были зафиксированы в 33 км к востоку от станции Ширван.