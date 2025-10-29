https://news.day.az/society/1791721.html

В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом распространило информацию Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. Отмечается, что подземные толчки магнитудой 3 и на глубине 21 км были зафиксированы в 33 км к востоку от станции Ширван.