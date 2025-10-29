Назначен новый глава аппарата Управления заповедника "Ичеришехер"

Юлия Пастернак назначена руководителем аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Об этом Day.Az сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Сообщается, что Юлия Олеговна Пастернак родилась в Баку. Получила степень бакалавра по специальности "Административный менеджмент" и степень магистра по специальности "Финансовый менеджмент" в Бакинском государственном университете.

Начав трудовую деятельность в 2009 году, проработала 11 лет на различных руководящих должностях в области финансов и бухгалтерского учета в банковском секторе страны, приобретя глубокий опыт в области стратегического финансового планирования, бюджетного контроля и управления рисками. В 2020-2025 годах возглавляла финансовый департамент Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, а затем занимала должность начальника финансового отдела Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Юлия Пастернак успешно завершила международно признанные программы повышения квалификации в области финансов и управления. Она овладела передовыми знаниями по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), освоила актуальные подходы в области налогового законодательства и его применения. В то же время совершенствовала свои знания и навыки по применению современных методов управления в Германии в рамках международных программ по организационному развитию и инновационному менеджменту.

Многогранный управленческий опыт Юлии Пастернак, ее эффективная управленческая деятельность в государственном и частном секторах, аналитический склад ума и умение принимать стратегические решения заложили основу для ее назначения на эту должность.

Отметим, что ранее обязанности руководителя аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" исполнял Фуад Халилов. После его назначения членом правления на эту должность была избрана Юлия Пастернак.