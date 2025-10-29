Европе прогнозируют долгую и суровую зиму

Немецкие и австрийские метеорологи спрогнозировали долгую и суровую для современной Европы зиму после рекордных снегопадов в Арльберге, где на днях выпало около метра снега.

Как передает Day.Az, ранее аналогичные осадки были в этом альпийском горном массиве в конце октября в наиболее суровые для Европы зимы.