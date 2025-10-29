https://news.day.az/world/1791644.html Европе прогнозируют долгую и суровую зиму - ВИДЕО Немецкие и австрийские метеорологи спрогнозировали долгую и суровую для современной Европы зиму после рекордных снегопадов в Арльберге, где на днях выпало около метра снега. Как передает Day.Az, ранее аналогичные осадки были в этом альпийском горном массиве в конце октября в наиболее суровые для Европы зимы.
Европе прогнозируют долгую и суровую зиму - ВИДЕО
Немецкие и австрийские метеорологи спрогнозировали долгую и суровую для современной Европы зиму после рекордных снегопадов в Арльберге, где на днях выпало около метра снега.
Как передает Day.Az, ранее аналогичные осадки были в этом альпийском горном массиве в конце октября в наиболее суровые для Европы зимы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре