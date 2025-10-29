У Mercedes-Benz резко обрушилась прибыль

Чистая прибыль немецкого автоконцерна Mercedes-Benz по итогам 9 месяцев 2025 года значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на отчетность компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чистая прибыль Mercedes-Benz Group снизилась вдвое. За девять месяцев 2025 года показатель упал до 3,766 миллиарда евро, рассказали в компании. Кроме того, в третьем квартале доход уменьшился на 32,3% по сравнению с прошлым годом - до 1,173 млрд", - отмечается в публикации.

Операционная прибыль Mercedes-Benz также упала из-за дополнительных расходов немецкого автопроизводителя, сообщает Reuters со ссылкой на отчетность компании.

"Операционная прибыль упала на 70% из-за расходов, связанных с увольнениями, поскольку компания реализует меры по реструктуризации, чтобы сэкономить 5 миллиардов евро по всему миру к 2027 году", - отмечается в публикации.