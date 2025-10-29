Азербайджан добился больших успехов под руководством Президента Ильхама Алиева

Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева добился больших успехов и одержал выдающиеся победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат парламента Казахстана Айдос Сарим в ходе выступления на международной парламентской конференции на тему "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире", посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Он отметил, что за последние 30 лет в конституции обеих стран вносились изменения:

"Это означает, что Конституция - живой документ. Она всегда выражает волю народа и должна быть не просто документом с громким названием, а основным законом, служащим интересам всего народа".