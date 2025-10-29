ЕБРР поддерживает Азербайджан в разработке дорожной карты по водородной энергетике

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказывает Азербайджану поддержку в разработке дорожной карты по водородной энергетике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев, выступая на 13-м Международном Каспийском энергетическом форуме 2025 в Баку.

По его словам, ЕБРР активно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки дорожной карты по развитию водородной энергетики, которая станет основой для будущих проектов в этой сфере.

Он отметил, что банк уже оказывает финансовую и экспертную поддержку азербайджанской стороне, а процесс выбора международной консалтинговой компании для подготовки детального и ориентированного на реализацию документа вышел на финальную стадию.

"У нас уже есть шорт-лист международных консалтинговых компаний, и мы наблюдаем высокий интерес к этому проекту. Уверен, что результаты будут успешными", - заявил Абдуллаев.

Он напомнил, что в ходе COP29 Азербайджан представил собственное видение развития водородной энергетики и стратегический документ, вызвавший широкий международный интерес.

По его словам, Азербайджан намерен использовать все преимущества своего геополитического положения, энергетического потенциала и ресурсного баланса для формирования устойчивого сектора водородной энергетики.