Ученые выяснили, где на Марсе могут скрываться каналы с жидкой водой

Ученые из Института планетологии в Аризоне предположили, что под поверхностью Марса может существовать сеть потоков жидкой воды, протекающих через мерзлую почву. Новые расчеты показывают, что эти узкие каналы могут быть достаточно большими, чтобы поддерживать микробную жизнь.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.

"Мы всегда живем на грани между возможной пригодностью для жизни и полной непригодностью Марса. Мы хотели доказать, что воды там недостаточно для жизни, но ошиблись", - отметила ведущий автор исследования Ханна Сайзмор.

Исследователи использовали данные о составе марсианской почвы, чтобы оценить, какая часть ледяной почвы может оставаться жидкой, и какими будут размеры каналов. На Марсе вода обычно замерзает при низких температурах - до −150 °C. Однако наличие солей в почве снижает порог замерзания, позволяя воде оставаться жидкой даже в экстремальных условиях.

Сайзмор и коллеги обнаружили, что каналы с содержанием воды более 5% и диаметром от пяти микрон (миллионных долей метра) могут формироваться достаточно легко. Ученые пояснили: пространства примерно в 10 раз уже тонкого человеческого волоса достаточно, чтобы микробы могли обитать в них и перемещать питательные вещества.

Данные аппарата НАСА "Феникс", приземлившегося на Марс в 2008 году, показывают, что такие сети каналов могут встречаться на широтах выше 50 градусов.

"Если на Марсе есть жизнь, эти жидкости будут лучшим местом для поиска: можно пробурить всего 30 см и взять образцы", - отмечает Сайзмор.

Главная потенциальная проблема - температура этих вен, которая может быть ниже, чем может выдержать земная жизнь. Тем не менее ученые предупреждают, что пределы, привычные для земных организмов, не обязательно отражают возможности любой жизни в других условиях.

"Основываясь на этих и смежных исследованиях, вполне возможно, что жизнь может существовать в приповерхностных слоях Марса", - говорит Брюс Джакоски из Университета Колорадо.