Азербайджан расширяет возможности "зелёного" финансирования для возобновляемой энергетики
Азербайджан расширяет возможности "зелёного" финансирования для возобновляемой энергетики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор финансового департамента ООО SOCAR Green Рза Нагиев на 13-ом Каспийском энергетическом форуме в Баку.
По его словам, это не единственный фактор, поскольку одновременно Азербайджан запустил финансирование новой концепции.
"В 2020 году Центральный банк предоставил законодательную основу и принял ряд решений. Был принят документ по зелёной таксономии, что является очень многообещающим шагом, но этого недостаточно. Регулирующие органы и Центральный банк должны учитывать эти аспекты на последующих этапах. Финансирование требует достаточной капитализации, а условия должны быть упрощены, чтобы каждый проект имел свои особенности. Банки и финансовые учреждения должны регулировать этот процесс для увеличения интереса к зелёному финансированию.
Кроме того, в конце 2024 года ответственность правительства по закупкам входила в механизм поддержки, с предоставлением налоговых льгот на 30 лет, что является крайне значимым шагом. Это касается не только "зелёных" проектов, но и проектов по привлечению инвестиций", - сказал он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре