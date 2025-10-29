Азербайджан расширяет возможности "зелёного" финансирования для возобновляемой энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор финансового департамента ООО SOCAR Green Рза Нагиев на 13-ом Каспийском энергетическом форуме в Баку.

По его словам, это не единственный фактор, поскольку одновременно Азербайджан запустил финансирование новой концепции.

"В 2020 году Центральный банк предоставил законодательную основу и принял ряд решений. Был принят документ по зелёной таксономии, что является очень многообещающим шагом, но этого недостаточно. Регулирующие органы и Центральный банк должны учитывать эти аспекты на последующих этапах. Финансирование требует достаточной капитализации, а условия должны быть упрощены, чтобы каждый проект имел свои особенности. Банки и финансовые учреждения должны регулировать этот процесс для увеличения интереса к зелёному финансированию.

Кроме того, в конце 2024 года ответственность правительства по закупкам входила в механизм поддержки, с предоставлением налоговых льгот на 30 лет, что является крайне значимым шагом. Это касается не только "зелёных" проектов, но и проектов по привлечению инвестиций", - сказал он.