В Азербайджане участились попытки взлома аккаунтов WhatsApp

В последнее время участились случаи несанкционированных попыток доступа к аккаунтам пользователей WhatsApp.

Как сообщили Day.Az в Службе электронной безопасности, кибермошенники пытаются получить доступ к учетным записям пользователей с помощью подозрительных ссылок, отправленных с неизвестных номеров или номеров, замаскированных под знакомых.

С их помощью злоумышленники похищают коды подтверждения (OTP), отправленные через SMS. Если пользователь передает такой код, его аккаунт может быть взломан, после чего от его имени рассылаются ложные сообщения близким и знакомым. В результате возникает риск утраты денежных средств и кражи личных данных.

Служба электронной безопасности призывает граждан быть осторожными и соблюдать меры кибербезопасности: