В Азербайджане участились попытки взлома аккаунтов WhatsApp - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В последнее время участились случаи несанкционированных попыток доступа к аккаунтам пользователей WhatsApp.
Как сообщили Day.Az в Службе электронной безопасности, кибермошенники пытаются получить доступ к учетным записям пользователей с помощью подозрительных ссылок, отправленных с неизвестных номеров или номеров, замаскированных под знакомых.
С их помощью злоумышленники похищают коды подтверждения (OTP), отправленные через SMS. Если пользователь передает такой код, его аккаунт может быть взломан, после чего от его имени рассылаются ложные сообщения близким и знакомым. В результате возникает риск утраты денежных средств и кражи личных данных.
Служба электронной безопасности призывает граждан быть осторожными и соблюдать меры кибербезопасности:
-
не открывать ссылки, полученные с незнакомых номеров;
-
загружать приложения только из официальных источников;
-
не делиться кодами OTP и подтверждения с другими;
-
активировать двухэтапную аутентификацию;
-
при подозрительных случаях обращаться в службу поддержки приложения;
-
ограничить видимость профиля только для контактов;
-
информировать родственников, особенно пожилых людей, о подобных видах мошенничества.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре