Китайский автопром впервые обошел корейский на европейском рынке

Китайские автопроизводители продемонстрировали лучший месячный результат в истории европейского рынка, превзойдя предыдущие максимумы благодаря растущему спросу на электрические и гибридные модели.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg, по данным исследовательской компании Dataforce, компании во главе с BYD, SAIC Motor и Chery Automobile захватили рекордные 7,4% всех продаж легковых автомобилей в Европе и впервые обошли южнокорейских автопроизводителей, таких как Kia.

Ускорение продаж в сентябре последовало за месяцами устойчивого роста. BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, расширил дилерскую сеть и модельный ряд подключаемых гибридов и электромобилей.

Изменения были особенно заметны в Великобритании, на которую приходится почти половина европейских продаж китайских производителей. Спрос был стимулирован двухгодичной сменой номерных знаков в стране, а также подчеркнул растущую привлекательность брендов. Британские импортные пошлины в размере 10% значительно ниже повышенных пошлин на китайские электромобили, введенных Европейским Союзом в прошлом году.

Продажи BYD в Великобритании выросли в шесть раз по сравнению с августом, практически сравнявшись с показателями MG от SAIC. Бренды Chery Omoda и Jaecoo также набирают популярность благодаря новым гибридным внедорожникам.

Успехи в Европе подчеркивают растущее неравенство в автомобильной промышленности, где более дешевые технологии аккумуляторов дают китайским производителям конкурентное преимущество. Европейские бренды, уже потерявшие долю на рынке электромобилей в Китае, теперь сталкиваются с растущей конкуренцией на внутреннем рынке, поскольку китайские производители ускоряют выход на зарубежные рынки в условиях избытка мощностей на материке.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи подключаемых гибридов в Европе в сентябре выросли на 62%. Продажи гибридов, не требующих подзарядки, выросли на 15%. Высокий спрос на более доступные модели также способствовал росту продаж европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen и Renault. Тем не менее значительная часть роста пришлась на долю китайских производителей: по данным Schmidt Automotive Research, их доля в Западной Европе достигла 8%, впервые обогнав южнокорейские бренды.

По данным Dataforce, доля китайских брендов на рынке подключаемых гибридов в Европе выросла более чем на 7 процентных пунктов, достигнув 20% в сентябре. Доля электромобилей в сентябре выросла на 1,7 процентных пункта, достигнув 11%, и достигла бы 13%, если бы учитывались продажи от партнерства Zhejiang Leapmotor Technology Co. со Stellantis NV и предприятия Ebro-Chery.

"Потребители явно склоняются к подключаемым гибридам, и сейчас их предлагают по разумным ценам только китайские бренды. Вопрос теперь в том, смогут ли европейские автопроизводители нарастить производство PHEV достаточно быстро - и по доступной цене, чтобы конкурировать", - заявил аналитик Bloomberg Intelligence Майкл Дин.