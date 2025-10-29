"Мелисса" парализовала Ямайку

Ураган "Мелисса", который уже называют "штормом века", продолжает бушевать на Ямайке, превратив улицы городов в бурлящие реки.

Как передает Day.Az, более 530 тысяч жителей остались без электроснабжения.

Последствия стихии: 7 человек погибли - 3 на Ямайке, 3 человека на Гаити и еще 1 в Доминиканской Республике.

Спасательные службы пытаются восстановить электроснабжение в больницах и на насосных станциях. Ситуация остается критической - "Мелисса" продолжает двигаться, принося новые разрушения.