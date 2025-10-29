https://news.day.az/world/1791558.html "Мелисса" парализовала Ямайку - ВИДЕО Ураган "Мелисса", который уже называют "штормом века", продолжает бушевать на Ямайке, превратив улицы городов в бурлящие реки. Как передает Day.Az, более 530 тысяч жителей остались без электроснабжения. Последствия стихии: 7 человек погибли - 3 на Ямайке, 3 человека на Гаити и еще 1 в Доминиканской Республике.
