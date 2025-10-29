https://news.day.az/world/1791543.html ХАМАС заявил о непричастности к стрельбе в Рафахе Палестинское движение ХАМАС утверждает, что непричастно к инциденту со стрельбой в Рафахе и привержено соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении палестинских радикалов, опубликованном в Telegram-канале движения.
"ХАМАС заявляет о своей непричастности к инциденту со стрельбой в Рафахе и подтверждает свою приверженность соглашению о прекращении огня", - утверждается в тексте.
