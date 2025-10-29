В Азербайджане меняются цвета такси

Автомобили, используемые для пассажирских перевозок в такси, должны быть окрашены в белый и красный цвета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Пассажиры считают, что было бы лучше, если бы все такси были одного цвета.

Водители же придерживаются противоположного мнения:

"До сих пор такси были разных цветов. Для пассажиров важнее комфорт внутри машины, а не её цвет".

Транспортный эксперт Элданиз Джафаров отметил, что даже если такое требование будет установлено официально, сделать все такси одного цвета нереально:

"Этот шаг может нанести серьёзный ущерб предпринимателям. В таком случае можно просто установить на автомобиле опознавательный знак - фонарь такси".

В Агентстве по наземному транспорту (AYNA) пояснили, что основная цель решения - создать единый визуальный облик городской среды и повысить эстетический уровень транспортной системы:

"В международной практике нет единого цвета, который бы обозначал такси. Однако во многих городах используются определённые цветовые решения, позволяющие отличить общественный транспорт. В Баку уже много лет активно используется красный цвет, ставший характерным для городского транспорта. Он создаёт визуальную гармонию в городе, поэтому предпочтение было отдано именно этому цвету".